عودة مصابي برشلونة وأتلتيكو للتدريب

عاد مصابو برشلونة وأتلتيكو مدريد للتدريب الثلاثاء، قبل أيام من لقاء مرتقب بينهما في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم​.

ويتصدر برشلونة حامل اللقب الترتيب، فيما يقبع أتلتيكو مدريد في المركز الثالث.

وأعلن برشلونة أن لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو الغائب منذ نحو أسبوعين بسبب إصابة في عضلات الفخذ، عاود التمارين مع الفريق.

وتشكل عودة لاعب خط الوسط الهجومي البالغ من العمر 26 عاما، دفعة لفريقه الذي يستعد للحلول ضيفا السبت على أتلتيكو في أبرز مباريات المرحلة.

وأورد برشلونة في بيان عبر موقعه الإلكتروني أن "كوتينيو هو ضمن المجموعة في التمارين"، إلا أنه لم يتطرق إلى مسألة مشاركة كوتينيو في مباراة أتلتيكو من عدمها.

ومقابل عودة كوتينيو إلى تدريبات برشلونة، أظهرت صور نشرها أتلتيكو من حصته التدريبية الثلاثاء، معاودة مهاجمه دييغو كوستا وظهيره الفرنسي لوكاس هرنانديز ومواطنه توما ليمار التمارين أيضا مع الفريق.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد 12 مرحلة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن إشبيلية الثاني وأتلتيكو الثالث وألافيس الرابع.