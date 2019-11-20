"عودي إلى الفرن حيث تنتمين".. حوادث عنصرية تثير الفزع بجامعة أميركية

يشعر طلاب وأعضاء هيئة تدريس جامعة سيراكيوز في نيويورك بالقلق بسبب حوادث وكتابات عنصرية تشهدها جامعتهم منذ حوالي أسبوعين وتستهدف الأقليات العرقية.

بيان عنصري طويل يتألف من 74 صفحة وصل هواتف الطلاب يتضمن تعبيرات معادية للمهاجرين وإشارات للنازية، ويحذر من "إبادة" يتعرض لها البيض على أيدي الأقليات.

كتابات على الجدران، وخطابات كراهية، وصلبان معقوفة، وشتائم، وغيرها من الحوادث استدعت اهتمام المسؤولين.

ألقت هذه الحوادث بظلالها على آلاف الطلاب الذين أصبحوا يخشون على سلامتهم، ومغادرة غرفهم، وأدت إلى إلغاء فصول دراسية وأنشطة رياضية كانت مقررة.

ألغت إدارة الجامعة الخاصة في وسط نيويورك أنشطة المجموعات الطلابية إلى نهاية الفصل الدراسي، بعد تعرض طالبة من أصل أفريقي لشتائم عنصرية.

جينيفيف غارسيا دي مولر، وهي عضو هيئة تدريس مكسيكية يهودية قالت إنها تسلمت رسالة على البريد الإلكتروني للجامعة، تتضمن شتائم عنصرية ودعوتها "إلى العودة إلى الفرن حيث تنتمي"، في إشارة إلى الهولوكوست.

ويواجه المسؤولون انتقادات من المدرسين والطلاب الذين نطموا اعتصامات للمطالبة بطرد المشاركين في خطابات الكراهية وإجراء تغييرات على المناهج التعليمية. حاكم نيويورك أندرو كومو قال في بيان إن "رد الجامعة لم يكن بالمستوى المطلوب"، وطالب مجلس الأمناء بتشكيل هيئة مستقلة للتحقيق.

البيان الطويل الذي وصل هواتف الطلاب هو بيان "الاستبدال العظيم" الذي كان منفذ الهجوم على مسجدين في نيوزيلاندا قد نشره على الإنترنت قبل تنفيذ جريمته، ويحذر البيان من تأثير الهجرة على بقاء العرق الأبيض.

هذه الحوادث استدعت اهتمام وكالان إنفاذ القانون الفدرالية والمحلية التي تحقق لمعرفة الشخص الذي أرسل البيان إلى هواتف الطلاب، وتم تشديد إجراءت الأمن في حرم الجامعة، وعرض شخص مجهول مكافأة 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى معرفة الجناة.