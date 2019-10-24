عون: النظام لا يتغير عبر الساحات

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، إن النظام السياسي في البلاد لا يتغير عبر الساحات، فيما أبدى استعداده للقاء ممثلين عن المتظاهرين ضد السلطة.

وقال عون في كلمة متلفزة حول التظاهرات إن الورقة الإصلاحية التي قدمتها الحكومة هي الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان وإبعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه.

وأضاف أن المشهد الراهن "ما كان يجب أن يحدث وأن همنا أن يصبح لبنان دولة لا طائفية".

ودعا عون إلى رفع الحصانة عن الوزراء والمسؤولين عن المال العام، كما دعا إلى ترك القضاء يهتم بمسؤولية محاسبة الفاسدين.

ووجه رئيس الجمهورية اللبناني كلامه للمتظاهرين بالقول: "الساحات مفتوحة أمامكم في حال حصول أي تأخير او مماطلة في تنفيذ الاصلاحات، وأنا من موقعي سأكون الضمانة وسأبذل جهدي لتحقيق الاصلاح".

وشدد عون أن "تغيير النظام لا يتم في الساحات بل من خلال المؤسسات الدستورية"، مؤكدا للمعتصمين والمتظاهرين أنه على استعداد للقاء بممثلين عنهم للاستماع إلى مطالبهم، وفتح حوار بناء يوصل إلى نتيجة عملية.

ويعيش لبنان منذ أكثر من أسبوع على وقع تظاهرات حاشدة ضد الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية تهدف إلى تغيير الطبقة السياسية كاملة.