عون: تشكيل الحكومة اللبنانية قاب قوسين أو أدنى

قال الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس إن الحكومة ستتشكل قريبا جدا في وقت كثفت الأحزاب السياسية من المفاوضات لكسر جمود يكتنف العملية منذ أكثر من خمسة أشهر.

ومنذ أجريت الانتخابات البرلمانية في أيار/مايو الماضي، يتفاوض رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مع الأحزاب اللبنانية المتنافسة على أمل تشكيل حكومة تقتسم السلطة، لكنه لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى توافق.

وردا على سؤال لصحافيين عن تشكيل الحكومة قال عون "الحكومة قاب قوسين أو أدنى".

وتتنافس الأحزاب الكبرى على عدد المقاعد التي ستشغلها وعلى أهم الوزارات. وتكثفت في الأيام الأخيرة المحادثات بين الزعماء ما زاد من التفاؤل باحتمال كسر الجمود.

وقال الحريري الثلاثاء إن تشكيل الحكومة يستغرق وقتا أطول من المتوقع لكنها ستتشكل.

ومن المنتظر أن يعود رئيس البرلمان نبيه بري إلى لبنان الجمعة بعد زيارة خارجية.

وزاد تأخر تشكيل الحكومة من القلق من حدوث أزمة اقتصادية في البلاد المثقلة بالديون. ولدى لبنان ثالث أكبر دين قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، إذ يزيد عن 150 في المئة. ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة الجديدة التحرك نحو خفض العجز.