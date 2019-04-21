أبرز الهجمات ضد المسيحيين

لم تسلم احتفالات عيد الفصح حول العالم من الهجمات الإرهابية، والتي كان آخرها سلسلة الاعتداءات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا الأحد.

وأسفرت الهجمات الانتحارية في سريلانكا عن مقتل أكثر من 207 أشخاص.

هذه هجمات دامية وقعت خلال الاحتفال بعيد الفصح:

مصر - 2017

​في التاسع من نيسان/أبريل، تم استهداف كنيستين يوم أحد الشعانين، ما أسفر عن مقتل 45 شخصا.

وقعت الهجمات في مدينتي طنطا والإسكندرية حيث كان بابا الاقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني يرأس القداس. وقد أعلن تنظيم داعش عن مسؤوليته عن الهجوم.

باكستان - 2016

​في 27 أذار/مارس 2016، قتل 75 شخصا بينهم عدد من الأطفال وأصيب المئات عندما انفجرت قنبلة في حديقة شهيرة في لاهور حيث كان المسيحيون يحتفلون بعيد الفصح.

وأعلنت جماعة الأحرار التابعة لحركة طالبان في باكستان مسؤوليتها عن الاعتداء.

نيجيريا - 2012

​في الثامن من نيسان/أبريل 2012، قتل 41 شخصا في هجوم بسيارة مفخخة يوم أحد الفصح قرب إحدى الكنائس في كادونا، المركز الثقافي والاقتصادي الرئيسي في شمال نيجيريا المستهدف من جماعة بوكو حرام الإسلامية.



وكانت جماعات إرهابية استهدفت الكنائس في عدة هجمات خلال السنوات الماضية منها:

الفلبين - 2019

قتل ما لا يقل عن 21 شخصا في 27 كانون الثاني/يناير 2019 في هجوم انتحاري مزدوج استهدف كاتدرائية كاثوليكية في جزيرة جولو ذات الغالبية المسلمة.

وقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، ونسبته السلطات إلى فصيل أجانغ-أجانغ، المرتبط بجماعة أبو سياف الإسلامية ومقرها جولو.

مصر - 2016 و2017

في 26 أيار/مايو 2017 ، قتل 29 شخصا بينهم العديد من الأطفال برصاص مسلحين في المنيا استهدفوا حافلة تقل أقباطا متجهين إلى دير القديس صموئيل. وقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الاعتداء.

في 11 كانون الأول/ديسمبر 2016،نفذ انتحاري تابع لداعش، تفجيرا استهدف الأقباط أثناء الصلاة في إحدى كنائس القاهرة أدى إلى مقتل 29 شخصا.

اليمن - 2016

قتل 16 شخصا بالرصاص في الرابع من أذار/مارس 2016 في مأوى كاثوليكي للعجزة في عدن، بينهم أربع راهبات من رهبنة مرسلات المحبة التي أسستها الأم تيريزا في كلوكتا.

ونسبت السلطات المحلية الاعتداء إلى تنظيم داعش.​

باكستان - 2015

أسفرت اعتداءات انتحارية ضد كنائس في لاهور الأحد في 15 اذار/مارس 2015 عن مقتل 17 شخصا وإصابة 70 آخرين ما أدى إلى أعمال شغب استمرت يومين من قبل آلاف من المسيحيين.

أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم.