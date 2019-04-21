حزن في الفصح.. البابا: لا تدفنوا الأمل

استقبل العالم عيد الفصح المجيد هذا العام بصدمة جراء سلسلة الانفجارات التي استهدفت عددا من الكنائس والفنادق في سريلانكا ، وأودت بحياة أكثر من 200 شخص.

ويأتي عيد الفصح أيضا بعد أيام من اندلاع حريق ضخم دمر أجراء من كاتدرائية نوتردام في باريس.

لكن، بالنسبة للمسيحيين فإن عيد الفصح هو يوم التفاؤل والأمل، حيث يؤمنون بأن المسيح قد انتصر على الموت بالقيامة بعد الصلب.