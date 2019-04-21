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حزن في الفصح.. البابا: لا تدفنوا الأمل

البابا أثناء إلقاء عظته الدينية بمناسبة عيد الفصح في الفاتيكان Photo: AFP

استقبل العالم عيد الفصح المجيد هذا العام بصدمة جراء سلسلة الانفجارات التي استهدفت عددا من الكنائس والفنادق في سريلانكا ، وأودت بحياة أكثر من 200 شخص.

ويأتي عيد الفصح أيضا بعد أيام من اندلاع حريق ضخم دمر أجراء من كاتدرائية نوتردام في باريس.

لكن، بالنسبة للمسيحيين فإن عيد الفصح هو يوم التفاؤل والأمل، حيث يؤمنون بأن المسيح قد انتصر على الموت بالقيامة بعد الصلب.

طقوس الاحتفال بعيد الفصح في كنيسة تيلمس في إسبانيا
طقوس الاحتفال بعيد الفصح في كنيسة تيلمس في إسبانيا

مسيحيون هنود يتلقون التبريكات من أحد القساوسة خلال الاحتفال بعيد الفصح-بومباي
مسيحيون هنود يتلقون التبريكات من أحد القساوسة خلال الاحتفال بعيد الفصح-بومباي

كاثوليك يلوحون بسعف النخيل أثناء تلقيهم التبريكات من أحد الكهنة خلال عيد الفصح- الفلبين
كاثوليك يلوحون بسعف النخيل أثناء تلقيهم التبريكات من أحد الكهنة خلال عيد الفصح- الفلبين

ويلقي رجال الدين عظة العيد أمام المؤمنين في باحات الكنائس. حيث تحدث البابا فرنسيس لكل مسيحيي العالم مرسلا برسائل سلام دعا فيها إلى وقف القتال في ليبيا.

وأعرب البابا فرانسيس عن حزنه العميق لتفجيرات سيريلانكا، وحمل شمعة مضاءة في بهو الكنيسة المظلم، داعيا المسيحين "ألا يدفنوا الأمل".

مسيحيون يحتشدون أثناء احتفال البابا فرانسيس بعيد الفصح المجيد في الفاتيكان
مسيحيون يحتشدون أثناء احتفال البابا فرانسيس بعيد الفصح المجيد في الفاتيكان

الأمير ويليام وكيت ميدلتون يشاركان في عيد الفصح بكنيسة القديس جورج-قلعة ويندسور
الأمير ويليام وكيت ميدلتون يشاركان في عيد الفصح بكنيسة القديس جورج-قلعة ويندسور

البابا يحمل شمعة في بهو الكنيسة المظلم
البابا يحمل شمعة في بهو الكنيسة المظلم

البابا فرانسيس ينحني على المذبح أثناء قداس عيد الفصح المجيد بالفاتيكان
البابا فرانسيس ينحني على المذبح أثناء قداس عيد الفصح المجيد بالفاتيكان

قداس بمناسبة عيد الفصح -باكستان
قداس بمناسبة عيد الفصح -باكستان

ومع تزامن عيد الفصح اليهودي وعيد الفصح المسيحي هذا العام، توافد آلاف السياح إلى القدس القديمة لزيارة الأماكن المقدسة.

كاثوليك يصلون في كنيسة القيامة في القدس التي يعتقد كثيرون أنها موقع صلب المسيح
كاثوليك يصلون في كنيسة القيامة في القدس التي يعتقد كثيرون أنها موقع صلب المسيح

كاثوليك يحتفلون بعيد الفصح-الفلبين
كاثوليك يحتفلون بعيد الفصح-الفلبين

ويسبق عيد الفصح الاحتفال بالجمعة العظيمة ذكرى صلب المسيح، عبر السير على درب الآلام في شوارع القدس القديمة.

رهبان يصلون على تمثال للمسيح داخل كنيسة القيامة أثناء الجمعة العظيمة في مدينة القدس القديمة
رهبان يصلون على تمثال للمسيح داخل كنيسة القيامة أثناء الجمعة العظيمة في مدينة القدس القديمة

وبالنسبة للمسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي ( الأرثوذوكس)، فإنهم يحتفلون بعيد الفصح الأحد المقبل.(28 نيسان/أبريل).

ومن أبرز التقاليد والعادات التي ترافق عيد الفصح عن الشرقيين، تزيين البيض باللون الأحمر لتمثيل دم المسيح.

أطفال مصريون يلونون البيض استعدادا لعيد الفصح.
أطفال مصريون يلونون البيض استعدادا لعيد الفصح.

ومن العادات الأخرى الهتاف بتحية عيد الفصح، وتزيين المنازل ووضع قبر فارغ في الكنائس.

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