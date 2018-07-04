عيون 'أوبر' و'ليفت' على الدراجات الهوائية

تتسابق شركتي "أوبر" و"ليفت" على إدخال الدراجات الهوائية والدراجات الآلية "السكوتر"، إلى تطبيقاتهما للنقل التشاركي.

وأعلنت "ليفت" الاثنين عن استحواذها على شركة "موتوفيت" وهي من كبريات الشركات لتأجير الدراجات الهوائية في أميركا الشمالية، ويأتي ذلك بعد كشف "أوبر" نهاية الشهر الماضي عن وحدة متخصصة لديها للتوسع في مجال الدراجات الهوائية.

إلا أن "أوبر" لا تزال في الطليعة إذ كانت قد استحوذت في نيسان/أبريل على شركة "جامب بايكس" المتخصصة بتأجير الدراجات، حيث أصبح خيار استئجار دراجة متاحا على تطبيق "أوبر" في بعض المدن بالولايات المتحدة.

ويستهدف الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر" دارا خسرشاهي أن يتيح التطبيق خيارات متعددة لخدمات النقل لتناسب المستخدمين، من السيارات والدراجات وحتى وسائل النقل العام.