غارات إسرائيلية على قطاع غزة

شنت مقاتلات إسرائيلية غارات جوية مساء الثلاثاء على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في حسابه على موقع فيسبوك.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن فصائل فلسطينية مسلحة ردت بإطلاق صواريخ من القطاع على جنوب إسرائيل.

وأفاد أدرعي بأن "مقاتلات سلاح الجو شنت غارات على ثمانية أهداف إرهابية في ثلاثة مجمعات عسكرية"، قال إنها جاءت "ردا على مواصلة إطلاق الطائرات الورقية والبالونات التخريبية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأوضح مصدر أمني فلسطيني أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ على أرض فارغة بجانب موقع تدريب تابع لـ"كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن غارة ثانية استهدفت موقعا تابعا للقسام شمال القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في القطاع بعدم وقوع إصابات جراء الغارات.

وعقب الغارات، أطلقت فصائل فلسطينية مسلحة عددا من القذائف والصواريخ على جنوب إسرائيل، بحسب شهود عيان.

ولم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن إطلاق هذه القذائف.

أونروا تعلق بعض عملياتها

من ناحية أخرى، قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف خلال اجتماع لمجلس الأمن الثلاثاء إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تعتزم إرجاء دفع الرواتب وتعليق بعض عملياتها في غزة.

وأضاف أن الوكالة "ستخفض بعد أسابيع مساعداتها العاجلة لغزة وغيرها في المنطقة".

وتابع: "في غزة، سيعني ذلك إرجاء دفع رواتب بعض موظفيها في تموز/يوليو والبدء بتعليق عمليات أساسية تجريها الوكالة في آب/أغسطس".