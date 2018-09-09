النظام السوري يشن غارات جديدة في إدلب

تجددت الغارات على محافظة إدلب في شمال غرب سورية الأحد بعد توقفها لساعات، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "الطيران المروحي التابع لقوات النظام ألقى نحو 60 برميلا متفجرا على بلدة الهبيط ومحيطها في ريف إدلب الجنوبي، ما تسبب بمقتل طفلة وإصابة ستة أشخاص".

وشنت طائرات روسية وفق المرصد "أكثر من 10 غارات على بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي الغربي" المجاور لإدلب، استهدفت بشكل خاص مقرات تابعة للفصائل.

وأدت الغارات كذلك إلى خروج مستشفى في اللطامنة من الخدمة، بعد يوم على تضرر مستشفى آخر في بلدة حاس في ريف إدلب الجنوبي.

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ويأتي تجدد القصف إثر توقفه منذ السبت، بعد غارات روسية هي الأعنف منذ بدء دمشق مع حليفتها موسكو التلويح بشن هجوم وشيك على إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة لها، وفق المرصد.

وفشل رؤساء إيران وروسيا وتركيا في قمة عقدت الجمعة في طهران في تجاوز خلافاتهم لتجنيب إدلب الخيار العسكري.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من إدلب، بينما تنتشر فصائل أخرى في بقية المناطق وتتواجد قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي.