غارات عراقية على داعش في سوريا

أعلن سلاح الجو العراقي شن غارات على مواقع لداعش داخل الأراضي السورية الثلاثاء.

وأوضحت القوات الجوية العراقية عبر "تويتر" أن مقاتلات عراقية من طراز "أف 16" نفذت الضربات الجوية بعد تلقي معلومات من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.

ووصفت القوات الجوية العملية التي تمت في منطقة السوسة، الواقعة في ريف دير الزور شرقي سوريا، بأنها كانت ناجحة وأسفرت "عن دك مستودع للأسلحة يعود لما تسمى ولاية الفاروق بداخله 10 إرهابيين وصواريخ ومتفجرات".

....ومتفجرات تابع لعصابات داعش في منطقة السوسة، كما نفذت في الوقت ذاته ضربة موجعة آخر في منطقة الباغوز على هدف عبارة عن مقر لما يسمى فيلق الفاروق بداخله 30 إرهابياً وقاذفات وصواريخ وبنادق مختلفة ، وعادت طائراتنا إلى أرض الوطن بسلام.#القوة_الجوية_العراقية#IQAF — IRAQI AIR FORCE (@iqAirForce) November 20, 2018

وقصفت الطائرات العراقية كذلك هدفا في منطقة الباغوز المجاورة، تقول القوات العراقية إنه كان مقرا "لما يسمى فيلق الفاروق وبداخله 30 إرهابيا وقاذفات وصواريخ وبنادق مختلفة".