غارات ليلية على طرابلس

تعرضت العاصمة الليبية طرابلس إلى ضربة جوية في وقت متأخر السبت، حسبما أفادت به وكالتا رويترز والصحافة الفرنسية.

وقالت إحدى سكّان أقصى غرب طرابلس لوكالة الصحافة الفرنسية "نسمع طلقات مستمرّة بلا انقطاع وغارات جوّية بين حين وآخر، لكنّنا لا نعرف أين بالضبط".

وأضافت أن هناك أشخاصًا "يقولون على فيسبوك إنّه يتوجّب حتمًا مغادرة المنزل إذا كنّا نعيش قرب ثكنة أو في مكان تنتشر فيه جماعات مسلّحة. لكنّنا نخشى الخروج إلى الشارع في وقت متقدّم من الليل".

ومنذ الرابع من نيسان/أبريل تشن قوات الجيش الوطني الليبي التابع لخليفة حفتر هجوما على العاصمة الليبية حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني.

ويأمل حفتر أن يوسّع نطاق سيطرته التي تشمل حالياً شرق البلاد وقسماً كبيراً من جنوبها إلى الغرب الليبي الذي تسيطر عليه حكومة الوفاق.

في المقابل تُبدي القوات الموالية لحكومة الوفاق مقاومة.

وأدّت المعارك إلى مقتل 278 شخصًا على الأقلّ وإصابة 1332 ونزوح 38900 آخرين، حسب الأمم المتحدة.

وعبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس عن قلقها إزاء تكثف المعارك في ليبيا وتدهور الوضع الانساني في نواحي طرابلس حيث "تتحول مناطق سكنية تدريجيا إلى ساحات معارك".

واتهمت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج قوات حفتر بأنها "قتلت وهجّرت مدنيين ودمّرت ممتلكات وجنّدت أطفالا وقصفت مناطق سكنية بالأسلحة الثقيلة وصواريخ غراد".