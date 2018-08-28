غارة أميركية تقتل أحد قادة داعش في ليبيا

استهدف سلاح الجو الأميركي الثلاثاء قياديا في داعش قرب مدينة بني وليد غرب ليبيا، وفق ما نقل مراسلنا في وزارة الدفاع، البنتاغون.

وأعلن مصدر طبي ليبي في وقت لاحق مقتل القيادي في داعش وليد بو حريبة إثر قصف جوي أميركي استهدف سيارته في بني وليد.

وقال حاتم التويجر مسؤول مكتب الإعلام في مستشفى بني وليد العام لمراسل "راديو سوا" إن الضربة الجوية استهدفت سيارة بو حريبة في منطقة الظهرة السكنية بالمدينة وأنها كانت دقيقة للغاية وأصابت السيارة من دون أن تتسبب في أضرار أخرى في المنطقة.

وكان بوحريبة يسكن في مدينة سرت المعقل السابق لتنظيم داعش ثم فر منها إلى مدينة بني وليد.

وقد سيطرت حكومة الوفاق الليبية على سرت في كانون الأول/ديسمبر عام 2016 بعد مواجهات خاضتها قوات متحالفة مع الحكومة ضد تنظيم داعش في المدينة.

وقد أعلنت قوة حماية وتأمين مدينة سرت رفع درجة الاستعداد بعد رصدها تحركات يشتبه أن تكون لتنظيم داعش بالقرب من مطار الـسبعين جنوب المدينة الإثنين.

وقالت القوة في بيان قصير الثلاثاء إنها سيرت عدة دوريات ثابتة ومتحركة تحسبا لأي طارئ، مؤكدة أن جميع الوحدات العسكرية التابعة للقوة موجودة في مواقعها.