غارة أميركية تقتل تسعة مسلحين في الصومال

قال الجيش الأميركي الثلاثاء إنه قتل تسعة مسلحين بغارة جوية نفذها جنوبي الصومال، وذلك خلال اشتباك بين القوات الأميركية والصومالية من جهة وعناصر حركة الشباب المتشددة من جهة أخرى.

وقالت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) إن الغارة نفذت الاثنين على بعد نحو 25 كيلومترا من مدينة كيشمايو جنوبي البلاد.

وأضافت في بيان أن العملية لم تسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين من سكان المنطقة التي استهدفتها الغارة الجوية.

وتدعم القوات الأميركية في الصومال الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة ضد حركة الشباب الإسلامية المتشددة التي فقدت السيطرة على معظم بلدات ومدن الصومال بعد انسحابها من مقديشو عام 2011.