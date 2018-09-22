غارة تركية في شمال العراق

قالت رئاسة الأركان التركية السبت إن غارة جوية على منطقة غارا في شمال العراق قتلت أربعة من عناصر حزب العمال الكردستاني، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية.

وأضافت الوكالة أن القتلى الأربعة "كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات ضد تركيا".

وأوضحت أن الجيش التركي اعتاد استهداف مواقع الحزب، الذي تعده أنقرة منظمة إرهابية، وملاحقة عناصره في تركيا وفي شمال العراق.

ويحتفظ حزب العمال الكردستاني بوجود في شمال العراق قرب الحدود التركية والإيرانية والسورية.

ونفذت القوات التركية عمليات ضد الحزب في العراق لأكثر من عقد من الزمن.