غارة تقتل 17 شرطيا بالخطأ في أفغانستان

قال مسؤولون أفغان إن غارة جوية قتلت 17 شرطيا عن طريق الخطأ خلال معركة مع طالبان خارج مدينة لشكر غاه عاصمة ولاية هلمند جنوبي البلاد.

وقال رئيس المجلس الإقليمي عطا الله أفغان إن الغارة الجوية وقعت الخميس بينما كانت الشرطة الأفغانية تقاتل حركة طالبان قرب المدينة وأدت أيضا إلى سقوط 14 جريحا منها.

ولم يتضح على الفور من نفذ الغارة الجوية، القوات الأفغانية أم الأميركية. وقال حاكم هلمند محمد ياسين إن الغارة الجوية قيد التحقيق.

ولم يكن هناك رد فوري على استفسار للجيش الأميركي في كابول، وفق وكالة أسوشييتد برس.

وتدعم القوات الأميركية القوات الأفغانية بانتظام عندما يطلب منها ذلك.