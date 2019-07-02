غاز المتوسط.. قبرص تهدد تركيا

قال مسؤول بالخارجية القبرصية إن بلاده ستتخذ إجراءات قانونية إذا قامت سفينة تركية ثانية بالتنقيب عن الغاز في مياه بالبحر المتوسط لقبرص حقوق اقتصادية حصرية فيها، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

ووصف المسؤول القبرصي الذي رفض كشف هويته الثلاثاء مطالب تركيا في المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص بأنها "مضللة ولا تقوم على أي أساس وغير قانونية."

وفي مايو أصدرت قبرص نحو 20 مذكرة اعتقال دولية بحق ثلاث شركات تدعم التنقيب المستمر الذي تقوم به سفينة تركية على مسافة 42 ميلا قبالة ساحل قبرص الغربي.

وقال المسؤول إن قبرص "مصممة" على القيام بالمثل في حال بدأت السفينة "يافوز" في التنقيب جنوب شبه جزيرة كارباس القبرصية.

وقالت تركيا إنها تحمي حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في الشمال الانفصالي من قبرص المقسمة، في مخزونات المنطقة من الهيدروكربون.