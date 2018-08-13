'غالكسي تاب'.. مصمم لـ'الحياة الذكية'

أطلقت سامسونغ إلكترونيكس جهازها الجديد (GALAXY Tab A 10.5) الذي يتيح لك تواصلا أسهل مع الأجهزة التقنية الأخرى في منزلك.

ويمتاز الجهاز الجديد بميزة اتصال إضافية (SmartThings) تمكن الأجهزة المختلفة من التواصل مع بعضها.

وبكبسة زر واحدة تستطيع تهيئة الغرفة للأطفال لجعلهم مستعدين للنوم أو رفع درجة الحرارة خلال يوم ماطر، أو ربطه بأي من الأجهزة الذكية الأخرى.

ويعد هذا الجهاز مناسبا بشكل كبير لمشاهدة الأفلام، وتشغيل الألعاب، والموسيقى، إذ أنه يحتوي على أربعة مكبرات صوت (Dolby Atmos) لصوت أكثر انسيابية.

ومن خلال نمط خاص لاستخدام الأطفال يتيح لك الجهاز القدرة على إدارة المحتوى والوقت في الجهاز اللوحي، بما يجعل من استخدامه للعب أو التعلم أكثر أمنا.

ويضم هذا النمط متصفحا خاصا ومتجر تطبيقات خاصا بالأطفال بالإضافة إلى ثمانية تطبيقات مجانية للأطفال.

وهذه أبرز خصائص الجهاز الفنية:

شاشة العرض

10.5” WUXGA (1920×1200) TFT LCD

نوع المعالج

Qualcomm® Snapdragon™ 450 Octa Core (1.8GHz)

الشبكات

LTE LTE Cat.6

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth® 4.2

التخزين

3GB + 32GB, microSD up to 400GB

الكاميرا

8MP AF + 5MP with Flash

المدخل

USB 2.0 (Type C)

الأبعاد والوزن

260.0 x 161.1 x 8.0

529g (Wi-Fi), 534g (LTE)

البطارية

7,300mAh

نظام التشغيل

Android 8.1

الفيديو

Recording: FHD @ 30fps

Playback: FHD @ 60fps