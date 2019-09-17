غانتس: أكثر من مليون إسرائيلي رفضوا بتصويتهم الكراهية والفساد

قال زعيم ائتلاف "أزرق أبيض" الإسرائيلي بيني غانتس، الثلاثاء، إن "أكثر من مليون إسرائيلي رفضوا بتصويتهم الكراهية والفساد".

ودعا غانتس "الخصوم السياسيين إلى وضع الخلافات جانبا والعمل جنبا إلى جنب"، مضيفا "سنبدأ من الليلة محادثات لتشكيل حكومة وطنية موسعة وسنعمل على إعادة المجتمع الإسرائيلي إلى المسار الصحيح".

وأضاف المرشح في الانتخابات الإسرائيلية "ننتظر النتائج النهائية لنعرف اختيارات الناخب الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "التغيير في إسرائيل يبدأ الليلة".

وأظهرت ثلاثة استطلاعات رأي منفصلة أجرتها محطات تلفزيونية إسرائيلية أنّ كلا من حزب "الليكود" اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو وتحالف "أزرق أبيض" الذي يتزعمه بيني غانتس سيحصل على ما بين 31 و34 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وأظهر استطلاعان، من أصل الثلاثة، أن حزب غانتس هو الحزب الأكبر في الكنيست المقبل.

ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الثلاثاء لتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية موسّعة تضمّ حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض".

وقال ليبرمان في بث تلفزيوني من مقرّ حملته الانتخابية إنّ "موقفنا كان قبل الانتخابات، وهو نفسه بعد الانتخابات: تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة أفضل من الحكومات الضيقة".