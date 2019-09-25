غانتس يرفض الانضمام إلى حكومة برئاسة نتانياهو

أكد بيني غانتس، خصم بنيامين نتانياهو في الانتخابات التشريعية الإسرائيلي، مساء الأربعاء، رفضه الانضمام إلى حكومة يقودها رئيس الوزراء المكلف والمهدد بتوجيه اتهام إليه في قضايا فساد.

وكتب غانتس على صفحته على فيسبوك "إن حزب أبيض أزرق الذي أترأّسه لن يقبل الانضمام إلى حكومة قد يواجه رئيسها قرارا اتهاميا خطيرا"، في إشارة إلى نتانياهو الذي كلفه الرئيس رؤوفين روفلين، تشكيل حكومة جديدة.

وجدد نتانياهو بعد قبوله التكليف، دعوة غانتس للانضمام إليه في إطار حكومة وحدة.

وسيكون لدى نتانياهو مهلة 28 يوما لتشكيل حكومة مع إمكان تمديدها أسبوعين إضافيين. وفي حال أخفق في تحقيق ذلك، يمكن لريفلين أن يكلف شخصية أخرى.

وقال نتانياهو إنه قبل التكليف "ليس لأن فرصه بالنجاح مرتفعة، ولكنها أعلى بقليل من فرص غانتس".

وتحدث نتانياهو عن ضرورة تشكيل حكومة وحدة موسعة لأن إسرائيل تمر بتحديات صعبة أهمها التحدي الأمني، وقال "من المهم أن نوحد الشعب وأن نجعله مستعدا"، متطرقا أيضا إلى التحدي الاقتصادي.