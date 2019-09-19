غانتس يعلن رغبته في رئاسة حكومة الوحدة في إسرائيل

أعلن بيني غانتس، منافس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في الانتخابات التشريعية الخميس، أنه يجب أن يكون رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي يجب ان تنبثق من هذه الانتخابات.

وقال رئيس حزب "أزرق أبيض" قبل اجتماع مع كوادر حزبه للصحافيين "الإسرائيليون يريدون حكومة وحدة... أريد أن أشكل هذه الحكومة على أن أتولى رئاستها".

ودعا نتانياهو الخميس منافسه الرئيسي بيني غانتس إلى أن يشكلا معا حكومة وحدة، بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات العامة التي أجريت الثلاثاء تقاربا كبيرا بينهما يحول دون إمكان أن يشكل أحدهما ائتلافا حكوميا.

وقال نتانياهو في تصرح مصور إنه يفضل "تشكيل ائتلاف يميني لكن نتائج الانتخابات أظهرت أن ذلك غير ممكن"، مؤكدا أنه بذلك "لن يكون على الناس الاختيار بين الكتلتين".

وتشكل دعوة نتانياهو تطورا كبيرا بعد الانتخابات العامة التي جرت الثلاثاء وقد لا تسمح له بالبقاء في منصب رئيس الوزراء الذي شغله لـ13 عاما.