غرامات تصل إلى 25 ألف دولار.. هكذا يعاقب لامبارد لاعبي تشلسي

فرض مدرب تشلسي فرانك لامبارد نظاما عقابيا قاسيا على لاعبيه الذين يتأخرون عن حضور التدريبات.

وتتضمن هذه العقوبات دفع غرامة تصل قيمتها إلى 20 ألف جنيه إسترليني (25 ألف دولار أميركي) لمن يتغيب عن بداية التدريبات.

ويدفع اللاعبون 500 جنيه إسترليني عند كل دقيقة تأخير عن اجتماعات الفريق.

كما قرر لامبارد أن أي لاعب لا يبلغ الفريق بوجود إصابة أو مرض قبل يوم من التدريب يعاقب بدفع غرامة قيمتها 10 ألاف جنيه إسترليني.

وإذا رن جرس هاتف أي لاعب خلال اجتماع الفريق يعاقب بدفع ألف جنيه إسترليني.

ووقع لامبارد هذه اللائحة في أغسطس، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان.

وتتضاعف هذه الغرامات في حال لم تدفع خلال 14 يوما، وتذهب قيمتها للأعمال الخيرية.

ويدفع أي لاعب مبلغ ألف جنيه إسترليني إذا تأخر عن موعد "الجيم".

وبدأ لامبارد تدريب النادي اللندني الصيف الماضي ويبدو أن نظامه القاسي يعمل إذ أن تشلسي يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الإنكليزي بعد ستة انتصارات متتالية.