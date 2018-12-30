غراهام: ترامب مستعد لإبطاء الانسحاب من سوريا

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده "لإبطاء" عمليّة سحب الجنود الأميركيّين من سوريا، من أجل هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بشكل نهائي، حسب ما أكد الأحد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام المقرب من الرئيس.

وغراهام الذي كان عبر في وقت سابق صباح الأحد عن قلقه حيال قرار ترامب، قد خرج "مطمئنا" بعدما اجتمع مع على الغداء. وقال لصحافيين لدى خروجه من البيت الأبيض إن "الرئيس مصمم على ضمان أن يكون تنظيم الدولة الإسلامية قد هُزم بالكامل عندما نُغادر سوريا".

وأضاف غراهام أن "الرئيس يدرك أننا في حاجة إلى إنهاء المهمّة. سنُبطئ الأمور بطريقة ذكيّة".

وفي وقت سابق الأحد، كان غراهام دعا ترامب إلى إعادة النظر بقراره سحب القوات الأميركية من سوريا، للتأكد من أن تنظيم الدولة الإسلامية "لن يعود أبدا".

والأسبوع الماضي أمر الرئيس الأميركي بسحب القوات الأميركية المنتشرة في شمال سوريا/ والبالغ عددها نحو ألفي جندي، وهي بغالبيتها قوّات خاصة لمقاتلة تنظيم داعش وتدريب القوات المحلية في المناطق التي تمت استعادتها من التنظيم.