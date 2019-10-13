غراهام: دعم قوي من الحزبين لتوقيع عقوبات على تركيا

قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الأحد إن هناك دعما لتوقيع عقوبات على تركيا بسبب العملية العسكرية التي تشنها على مناطق الأكراد شمال شرقي سوريا، مشيدا بقرار الرئيس الأميركي العمل مع الكونغرس بشأن فرض عقوبات على تركيا.

وتقدم عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي، بينهم الجمهوري ليندسي غراهام، باقتراح يهدف إلى معاقبة تركيا بشكل صارم إذا لم تسحب قوّاتها من سوريا.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الجمعة أن ترامب أذن بفرض عقوبات جديدة لمنع تركيا من مواصلة عمليتها العسكرية لكنه لم يفعّلها بعد.

وقال غراهام في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر "أعتقد أن هناك دعما قويا من الحزبين للعقوبات على تركيا".

وأضاف أنه "من الضروري ألا نسمح لعدوانها بتدمير الأكراد وعودة ظهور داعش"، مضيفا أن "تركيا لا تتصرف كحليف جيد لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وأشار غراهام إلى أن العملية التركية في شمال سوريا، تشكل "كابوسا| لإسرائيل وللولايات المتحدة، و|سيستفيد منها تنظيم داعش وكذلك إيران وروسيا".

وكان غراهام قد حذر من أن قرار الانسحاب من شمال سوريا، ستكون له عواقب وخيمة على الأمن القومي الأميركي، وعلى أمن شركاء واشنطن وحلفائها.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الأحد أن الرئيس دونالد ترامب أمر بسحب نحو ألف جندي من شمال سوريا، في وقت وصل عدد السكان الفارين جرّاء الهجوم التركي إلى 130 ألفا.