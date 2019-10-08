غراهام محذرا أردوغان بشدة: ليس لديك ضوء أخضر لدخول الشمال السوري

وجه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام تحذيرات شديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من مغبة القيام بعملية عسكرية في الشمال السوري.

وقال غراهام في تغريدة مساء الثلاثاء: "نقول للرئيس التركي ليس لديك ضوء أخضر للدخول إلى شمالي سوريا".

وأضاف قوله "إذا كان الرئيس التركي يرغب في تدمير ما تبقى من علاقات هشة، فما عليه سوى اجتياح سوريا".

وأكد غراهام على أن "هناك رفضا جماعيا من الحزبين في الكونغرس لأي عمل عسكري تركي، وعلى أردوغان أن يأخذ ذلك بمثابة ضوء أحمر".

وأعلنت تركيا الثلاثاء "استكمال" الاستعدادات لشن عملية عسكرية في شمال سوريا، وأرسلت مركبات مدرعة جديدة إلى حدودها مع سوريا مساء اليوم ذاته.

وسحبت الولايات المتحدة بين 50 ومئة جندي من أفراد القوات الخاصة من الحدود الشمالية، الاثنين، حيث كان دورهم يقتصر على منع هجوم خطط الجيش التركي له منذ فترة طويلة ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.

وأثارت الخطوة المفاجئة التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب، والتي اعتبرت في البداية بمثابة ضوء أخضر للهجوم الذي هددت تركيا مرارا بشنه، انتقادات واسعة من كبار الجمهوريين إذ اعتبرت بمثابة تخل عن القوات الكردية التي كانت حليفا رئيسيا لواشنطن في معركتها ضد داعش.

لكن ترامب أكد أن الولايات المتحدة لم تتخل عن الأكراد وهدد بتدمير الاقتصاد التركي إذا أقدمت أنقرة على شيء في سوريا يعتبره "متجاوزا للحدود". وقال إنه أبلغ أردوغان بأن تركيا قد تعاني "ويلات اقتصاد متداع بقوة" إن تحركت في سوريا على نحو غير "آدمي".

وكشف المسؤول في وزارة الدفاع الاميركية للحرة، الثلاثاء، أن هناك موازنة عسكرية مرصودة لدى البنتاغون لدعم قوات سوريا الديمقراطية والأكراد حتى سنة 2020، موضحا أنها ستنفذ من خلال توفير الدعم اللوجيستي والعتاد وكل الحاجات التي تتطلّبها هذه القوات للبقاء على الأرض ولصد أي اعتداء سواء كان من داعش أو من غيره.