غراهام يدعو إلى "العودة عن قرار" الانسحاب الأميركي من سوريا

دعا السيناتور ليندسي غراهام، الجمهوري المقرب جدا، من الرئيس الأميركي الاثنين دونالد ترامب إلى "العودة عن قراره" سحب القوات الأميركية من شمال سوريا معتبرا أن هذا الخيار "ينطوي على كارثة".

ورأى غراهام أن القرار "يؤكد عودة داعش" و"يجبر الأكراد على التحالف مع الأسد وإيران" و"يدمر علاقة تركيا مع الكونغرس الأميركي".

وقال السناتور الجمهوري في تغريدة: "إذا طبقت هذه الخطة" التي تمهد الطريق أمام هجوم عسكري تركي ضد الأكراد "فسأقدم مشروع قرار إلى مجلس الشيوخ يطلب أن نعود عن هذا القرار. أتوقع أن يلقى دعما واسعا من قبل الحزبين".