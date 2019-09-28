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الشرق الأوسط

غرق قارب على متنه عشرات المهاجرين قبالة ليبيا

مهاجرون أفارقة على متن قارب مطاطي قبالة ليبيا

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قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكذلك خفر السواحل الليبي إن زورقا كان يقل نحو 50 مهاجرا في طريقهم إلى أوروبا غرق في البحر المتوسط.

وأبلغ الناطق باسم خفر السواحل أيوب قاسم أسوشيتد برس بأن الحادث وقع قبالة سواحل مدينة مصراتة غربي ليبيا.

ولم يكشف المتحدث عن مزيد من التفاصيل، لكنه قال إن المنقذين في طريقهم إلى الموقع.

وفي السياق، قالت منظمة "ألارم فون" المستقلة المعنية بمن يعبرون البحر المتوسط، إن قرابة "56 روحا في خطر".

وأضافت أنها تلقت اتصالا من مهاجرين على متن الزورق، وقد غادروا شواطئ ليبيا قبل أيام، وجاء فيه "أنهم يطلبون مساعدة عاجلة ويخشون الموت".

وأصبحت ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين واللاجئين الأفارقة الفارين إلى أوروبا بعد الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي وتسببت في مقتله عام 2011.

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