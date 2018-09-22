غرق قارب يقل لاجئين سوريين قبالة لبنان

غرق قارب يقل أكثر من 35 لاجئا سوريا قبالة سواحل لبنان السبت، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية.

وقالت المصادر إن الجيش اللبناني أنقذ معظم من كانوا على متن القارب، لكن طفلا واحدا على الأقل غرق. ونقل ثلاثة ممن كانوا على متن القارب إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأضافت المصادر أن القارب كان ينقل اللاجئين بشكل غير مشروع إلى قبرص عندما غرق قبالة سواحل لبنان الشمالية.

ويستضيف لبنان، حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نحو مليون لاجئ مسجل فروا من الحرب السورية.

وتقول الحكومة اللبنانية إن العدد يبلغ حوالي 1.5 مليون لاجئ.