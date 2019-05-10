غرق عشرات المهاجرين قبالة تونس

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن 50 مهاجرا على الأقل لقوا مصرعم الجمعة إثر غرق قاربهم في المياه الدولية قبالة تونس.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري إن مركب صيد تمكن من إنقاذ 16 مهاجرا، ناقلا عن الناجين أن 60 إلى 70 شخصا من إفريقيا جنوب الصحراء كانوا في القارب الذي أبحر الخميس من زوارة في ليبيا.

وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء إن القارب انقلب على بعد 40 ميلا بحريا من ساحل صفاقس جنوبي العاصمة.

ونقل الناجون إلى إحدى البوارج العسكرية التونسية التي تشارك في عمليات البحث، بحسب زكري الذي أضاف أن مروحية مالطية تشارك في عمليات البحث.

وفي وقت تبدي السلطات الإيطالية مخاوف من أن تدفع المعارك في ليبيا آلاف الأفارقة والليبيين إلى ركوب البحر، قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني مرارا في نيسان/أبريل إنه لن يسمح لأحد بأن ينزل في إيطاليا.

وبحسب تقرير للمفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين فإن البحر المتوسط كان "أكثر دموية من أي وقت مضى" في بداية 2018. وقدرت أن واحدا من كل 18 شخصا يحاول عبور المتوسط يلقى حتفه أو يعتبر في عداد المفقودين.