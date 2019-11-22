اعتراف "صادم" لغريزمان

اعترف الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم إنه لا يجيد مهارة "المراوغة" بالكرة.

وقال غريزمان الذي انضم إلى صفوف الفريق الكاتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية: "لا أعرف كيف أراوغ، أحب أن أقوم بلمسة أو اثنتين وأن تخرج الكرة بشكل نظيف وتسدد على المرمى."

ويعتبر هذا الاعتراف "صادما" بالنسبة لمهاجم كلّف برشلونة في يوليو الماضي 120 مليون يورو (135 مليون دولار) بعد أن دفع العملاق الكاتالوني قيمة الشرط الجزائي لناديه السابق أتليتيكو مدريد.

وكان أداء غريزمان محل شك في المباراة الأولى لحامل اللقب في افتتاح موسم الدوري المحلي عندما خسر صفر- 1 أمام أتليتيك بيلباو.

لكن اللاعب الذي كان قد انضم حديثا أحرز ثنائية في المباراة الثانية أمام ريال بيتيس، حولت تأخر برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى الفوز 5-2.

وشارك غريزمان في مباراة منتخبي فرنسا أمام ألبانيا قبل أيام والتي انتهت بفوز الديوك 2-صفر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات بطولة يورو 2020.