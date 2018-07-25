غريفيث إلى صنعاء.. والحوثيون يستهدفون سفينة سعودية

قال التلفزيون السعودي الرسمي إن الحوثيين هاجموا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر.

وأضاف نقلا عن التحالف العربي في اليمن الذي تقوده الرياض أن ناقلة النفط تعرضت لضرر طفيف بسبب الهجوم.

وكان تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين أعلن عن استهداف ما وثفها بسفينة حربية سعودية على الساحل الغربي لليمن.

تحديث 11:09 ت غ

أعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن المسلحين الحوثيين استهدفوا سفينة حربية سعودية قبالة سواحل البلاد الغربية.

وأضافت القناة في تغريدة على تويتر أن السفينة السعودية تدعى الدمام، في حين لم تعلق قوات التحالف الذي تقوده السعودية على هذا الهجوم.

جاء ذلك وسط توقعات بوصول المبعوث الدولي إلى اليمن مارتين غريفيث إلى صنعاء الأربعاء للقاء قيادات حوثية.

ويهدف اللقاء إلى استلام رد الحوثيين على مقترحات غريفيث التي طرحها في زيارته السابقة حول مدينة الحديدة، ولاستئناف المفاوضات.

وكان غريفيث قد التقى الثلاثاء في الرياض حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وتسلم منها ردا على مقترحاته.

وأجبر التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طائرة تابعة للصليب الأحمر الدولي على الهبوط في جنوبي المملكة بعد أن انحرفت عن مسارها وحلقت فوق منطقة عمليات عسكرية في اليمن.

وفي بيان أصدره الثلاثاء، اتهم التحالف الطائرة بمخالفة أنظمة الطيران وتعريض سلامة أربعة ركاب كانوا يستقلونها للخطر، في حين قال الصليب الأحمر إن الطائرة هبطت اضطراريا لأسباب تقنية وإنها وصلت بعد ذلك إلى جيبوتي.