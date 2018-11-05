غريفيث لـ'الحرة': مفاوضات سلام باليمن قبل نهاية العام

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الاثنين إنه يأمل قريبا التوصل إلى اتفاق مع الأطراف المتنازعة في اليمن لعقد مفاوضات سلام قبل نهاية العام.

وأضاف غريفيث في مقابلة مع "الحرة" أن هناك مشاكل عديدة تستوجب الحل قبل الدعوة على عقد هذه المفاوضات".

وأكد أن الأمم المتحدة مقتنعة أن المشاورات في اليمن يجب أن تعقد من دون أي شروط مسبقة.

وحول مكان انعقاد المشاورات اليمنية قال غريفيث إن "بعض الدول الأوروبية أبدت استعداها لاستضافة الحوارات لكن لم يتم لغاية الآن الاتفاق على أي منها".

وباءت آخر محاولة قام بها غريفيث لتنظيم محادثات سلام في أيلول/سبتمبر الماضي في جنيف، بالفشل بسبب غياب الحوثيين.

وكانت الخارجية الأميركية دعت الاسبوع الماضي إلى وقف فوري للأعمال القتالية في اليمن، وأكدت أن الوقت مناسب الآن للمضي قدما في محادثات سلام تنهي الحرب في هذا البلد.