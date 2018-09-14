غريفيث يبحث مع الحوثيين عقد محادثات سلام جديدة

بحث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث مع الحوثيين ترتيبات عقد مشاورات سلام جديدة "في أقرب وقت"، بعد أسبوع من إلغاء محادثات كانت مقررة في جنيف.

وقالت وكالة "سبأ" الناطقة باسم الحوثيين إن غريفيث التقى الخميس في العاصمة العمانية مسقط رئيس وفد الحوثيين محمد عبد السلام الذي كان من المفترض أن يتوجه إلى جنيف وعضو الوفد عبد الملك العجري.

وأوضحت أن اللقاء ناقش "الأسباب" التي حالت دون مشاركة الوفد في مشاورات جنيف، و"الترتيبات اللازمة" لعقد لقاء جديد "في أقرب وقت".

وانتهت المفاوضات غير المباشرة الأسبوع الماضي حتى قبل أن تبدأ بعدما رفض المتمردون في اللحظة الأخيرة التوجه الى جنيف من دون الحصول على ضمانات من الأمم المتحدة بالعودة سريعا إلى العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرتهم.

كما طالبوا بنقل جرحى على متن الطائرة التي كانت ستقلهم إلى جنيف، مشددين على ضرورة أن تكون الطائرة عمانية وأن تمر عبر مسقط.

ويسيطر المتمردون الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى منذ أيلول/سبتمبر 2014. وتحاول القوات الحكومية استعادة الأراضي التي خسرتها بمساندة تحالف عسكري تقوده السعودية منذ آذار/مارس 2015.