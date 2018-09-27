غريفيث: سنستأنف المشاورات اليمنية

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث في تصريحات نقلتها وكالة رويترز الخميس إنه يعمل "على استئناف المشاورات اليمنية خلال أسابيع في أوروبا ولكن ليس في جنيف".

وأشار إلى أنه يجب منح الحوثيين فرصة جديدة لتمكينهم من حضور المشاورات.

وأضاف غريفيث أنه سيعلن "إعادة فتح مطار صنعاء الأسبوع المقبل".

وكان من المفترض أن تبدأ المحادثات، التي ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء حرب اليمن المستمرة منذ ثلاث سنوات، في السادس من أيلول/ سبتمبر، إذ لم يحضر سوى ممثلي حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأصر الحوثيون حينها على السماح للطائرة التي تقلهم إلى جنيف بإجلاء عشرات المصابين إلى سلطنة عمان المجاورة.