غرينبلات: الكونفدرالية مجرد شائعات

نفى المبعوث الأميركي إلى منطقة الشرق الأوسط لعملية السلام جيسون غرينبلات أن تكون فكرة الكونفدرالية بين الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية ضمن خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط.

وأضاف غريبنلات في تغريدة على موقع تويتر أن "الملك عبد الله والأردن حليفان قويان للولايات المتحدة الأميركية".

وشدد غرينبلات على أن "الشائعات التي تشير إلى أن رؤيتنا للسلام تتضمن كونفدرالية بين الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، أو أن الرؤية تنظر في جعل الأردن وطنا للفلسطينيين، غير صحيحة"، مطالبا في الوقت ذاته بعدم نشر مثل هذه الشائعات.