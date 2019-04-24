Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
أخبار

غرينبلات: الكونفدرالية مجرد شائعات

مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات

نفى المبعوث الأميركي إلى منطقة الشرق الأوسط لعملية السلام جيسون غرينبلات أن تكون فكرة الكونفدرالية بين الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية ضمن خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط.

وأضاف غريبنلات في تغريدة على موقع تويتر أن "الملك عبد الله والأردن حليفان قويان للولايات المتحدة الأميركية".

وشدد غرينبلات على أن "الشائعات التي تشير إلى أن رؤيتنا للسلام تتضمن كونفدرالية بين الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، أو أن الرؤية تنظر في جعل الأردن وطنا للفلسطينيين، غير صحيحة"، مطالبا في الوقت ذاته بعدم نشر مثل هذه الشائعات.

جاريد كوشنر خلال مشاركته في منتدى مجلة تايم
على صلة

كوشنر: خطة السلام بعد رمضان

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG