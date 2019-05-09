غرين كارد سعودي

وافق مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية على مشروع نظام إقامة على غرار البطاقات الخضراء للأجانب المعمول به في الولايات المتحدة، ويهدف إلى جذب المستثمرين، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية الخميس.

وينقسم المشروع الذي أطلق عليه اسم "الإقامة المميزة" إلى قسمين، إقامة دائمة، وأخرى مؤقتة برسوم محددة يتم منح حاملها مزايا متعددة من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.

وسيحصل حامل البطاقة الخضراء في السعودية على مزايا من أهمها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة لأقاربه واستقدام عمالة وامتلاك عقارات ووسائل نقل، بالإضافة إلى مغادرة المملكة والعودة إليها من دون الحاجة إلى إذن من الكفيل كما هو الحال الآن.

ووضعت السلطات السعودية شروطا عدة من أجل الحصول على هذا النوع من الإقامة، من بينها أن يكون لدى المقيمين المؤهلين جواز سفر ساري المفعول وموارد مالية كافية وألا يقل عمرهم عن 21 عاما.

كذلك اشترطت ألا يكون لدى المقيمين سجلات جنائية وأن يحصلوا على تقارير طبية تثبت أنهم لا يعانون من أمراض معدية.

ولم يتم الإفصاح عن الموعد الذي سيتم فيه تطبيق نظام "الإقامة المميزة" في السعودية، لكن وبحسب النظام الداخلي لمجلس الشورى تتم إحالة جميع المقترحات والقوانين المعتمدة إلى الملك الذي يترأس الحكومة أيضا.