قتيلان في مواجهات شرقي غزة

قتل فلسطينيان بينهما فتى يبلغ من العمر 13 عاما وأصيب نحو أربعمئة آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي في مواجهات الجمعة قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، وفق مصدر طبي فلسطيني.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة إن الفتى قتل بعد إصابته بعيار ناري في الرأس أطلقه عليه الجنود الإسرائيليون شرق خان يونس.



وأضاف أن شابا يبلغ من العمر 24 عاما قتل برصاص في البطن والساق شرق رفح.

وأكد القدرة إصابة 415 مواطنا بالرصاص وقنابل الغاز وأن بين الإصابات أربع حالات خطيرة.

في المقابل، أعلن الجيش الاسرائيلي أن آلاف الفلسطينيين شاركوا طوال فترة بعد الظهر "في أعمال شغب عنيفة للغاية وارتكبوا مختلف أنواع الأعمال الإرهابية في عدة مواقع على طول السياج الأمني لقطاع غزة".

وأوضح أن القوات الإسرائيلية ردت بـ"وسائل تفريق مكافحة الشغب وحيث لم تنجح هذه الوسائل في بعض الحالات في درء الخطر، لجأت إلى استخدام الرصاص الحي وفقا للإجراءات المعمول بها".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيتم فتح تحقيق في مقتل الفتى.