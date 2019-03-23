غزة عطشى.. و'لا تصلح للحياة'

يشتري محمد كراجة الماء الصالح للشرب يوميا مثله كمثل غالبية المواطنين في قطاع غزة، متحملا تكاليف المياه على نفقته، رغم وصول مياه البلدية إلى المنازل، لكنها لا تصلح دائما للشرب، ولا تصلح حتى للاستخدام المنزلي أحيانا.

"أزمة المياه في قطاع غزة كارثية"، هكذا تصفها سلطة المياه الفلسطينية في اليوم العالمي للمياه.

فهي ليست صالحة للشرب بسبب ملوحتها، وبسبب تلوث مياه البحر بمياه الصرف الصحي، وزيادة نسبة ملوحة الآبار الجوفية، وشح كمية المياه التي لا تتناسب مع الكثافة السكانية.

ومنذ سنوات وأطراف عدة تعمل لإيجاد حلول لأزمة المياه كان أبرزها إنشاء محطات تحلية في القطاع ومعالجة مياه الصرف الصحي إلا أنها جهود مضنية لا تزال تواجه عقبات.

وكانت الأمم المتحدة دقت قبل سنوات ناقوس الخطر، وقالت في تقرير إن غزة ستصبح غير صالحة للعيش عام 2020.