غزة.. هدوء حذر بعد يومين من التصعيد

يسود هدوء حذر قطاع غزة الأربعاء بعد يومين شهدا تصعيدا أمنيا بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، حسب ما ذكرت مراسلة الحرة.

ويتوقع أن يزور وفد مصري قطاع غزة الأربعاء للإعلان عن تهدئة بين الجانبين.

وكانت المقاتلات الاسرائيلية قد شنت غارات الليلة الماضية، استهدفت موقعا للتدريب في جنوب شرق خان يونس جنوب القطاع، ردا على إطلاق صاروخ من القطاع استهدف منطقة أشكول.

ويأتي ذلك بينما لا تزال القوات الإسرائيلية تحشد قوات مدرعة ومشاة على الحدود مع قطاع غزة.

واستدعت هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي قيادة لواء مشاة إضافية وكتيبة مدفعية إلى منطقة الجنوب على الحدود مع غزة.

وتتزايد دعوات أعضاء في الحكومة الإسرائيلية والمعارضة للقيام بعملية عسكرية واسعة، ضد حركة حماس في القطاع.

من جهة أخرى، قتل مسعف فلسطيني بنيران إسرائيلية في مواجهات في مخيم الدهيشة للاجئين قرب بيت لحم في جنوب الضفة الغربية الأربعاء، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.