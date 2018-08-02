غزو عراقي أم صدامي؟.. احتدام الجدل بعد 28 عاما

هيمنت دعوة السفير العراقي في الكويت لتسمية غزو بلاده للكويت بـ"الغزو الصدامي" بدلا من "الغزو العراقي" على الحدث الذي يحيي الكويتيون ذكراه في الثاني من آب/ أغسطس من كل عام.

الدعوة التي أطلقها السفير علاء الهاشمي بالتزامن مع الذكرى الـ 28 للغزو أثارت جدلا حادا وتباينا في آراء الكويتين حيال البلد الجار، بين من يحمل الشعب العراقي كله مسؤولية ما حدث، وبين من يقصر المسؤلية على نظام صدام.

وقالت الأمينة العامة لـ "تجمع ولاء الوطني" الكويتية خديجة أشكناني إن دعوة السفير العراقي فيها "خيانة وجرح لكرامة الكويت" مشددة على أن أي مسمى "لن يغير من الواقع شيئا".

وأضافت أشكناني أن كل من "يزايد على الوطن لحسابات مصلحية أو طائفية أو سياسية هو ساقط من ضمير الوطن".

وكان النائب الكويتي صالح العاشور قد قال بمناسبة الذكرى الـ 28 "للغزو الصدامي نستذكر تلاحم الشعب آنذاك في سبيل عودة الشرعية وطرد الغزاة المعتدين.. علنا نعتبر من هذا الدرس.. ونبتعد عن الطائفية التي تمزق نسيج هذا البلد".

لكن الكاتبة الكويتية في الإعلام السياسي خلود الخميس قالت في تغريدة إن الاحتلال العراقي للكويت هو "خطيئة دولة وليس خطأ شخص":

هذا المقال الثامن والعشرون،ثمانية وعشرون عاما أكتب في كل ذكرى للاحتلال ولم يجف حبر قلمي أوتحتار ذاكرتي في سرد حدث جديد كل عام،أوترى أحداثا مكررة من زوايا مختلفة،وينتظرون أن ننسى،لن يحدث أبدا.



الاحتلال العراقي للكويت خطيئة دولة وليس خطأ شخص.



خلود الخميسhttps://t.co/t8LPVc0a35 — خلود عبدالله الخميس (@kholoudalkhames) August 1, 2018

ودعا مجلس الأمة الكويتي السفير العراقي إلى الاعتذار وسحب دعوته.

وقد سارعت السفارة العراقية في الكويت إلى إصدار بيان قالت فيه إن دعوة السفير الهاشمي كانت "تمنيا لاعتبارات عديدة تصب في مصلحة البلدين، ومحاولة للتخفيف من آثار الأزمات التاريخية، وليس تجاوزا للحقائق أو تدخلا في شؤون الكويت".

عبد الرحمن الدوسري قال إن الشعب العراقي نفسه كان ضحية نظام صدام لمدة 30 عاما وينبغي ألا "يؤخذ شعب كامل بجريرة جلاد"

#الغزو_العراقي_الغاشم

ما كان لصدام ان يباغت جاره ثم يحتله لو كان يملك من الحمية شيئ ..لكن هذا لا يعني ان نسمي الغزو الصدامي بالغزو العراق لان الشعب العراقي كان ضحية هذا الديكتاتور طوال ٣٠ عاما ولا يؤخذ شعب كامل بجريرة جلاد ...لنرتقي قليلاً ونبتعد عن التجريح — د.عبد الرحمن الدوسري (@aldoseryuu) August 2, 2018

​ويتساءل أوس الخفاجي ما إذا كان نظام صدام قد نجح فعلا، رغم زواله، في قطع وشائج المودة بين الشعبين الشقيقين؟

قبل 28 عام في مثل هذه الصبيحة ، غزى صدام الكويت بهجوم بربري هتلري ليقطع وشائج المودة والقربى بين الشعبين الشقيقين الجارين المتصاهرين ، فهل تراه نجح بعد ان اصبح بعض مواليد عام الغزو آباءاً ؟ #الغزو_الصدامي_للكويت — أوس الخفاجي (@AwsKhfaji) August 2, 2018

الكويت ورغم الغزو وما رافقه من أحداث، كانت من أوائل الدول التي تواصلت مع العراق عقب سقوط نظام صدام، واستضافت في مطلع هذا العام مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق.