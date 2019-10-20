غسان حاصباني يطالب باستقالة الحريري: "الوقت بات متأخرا لطرح الحلول"

طالب نائب رئيس الوزراء اللبناني "المستقيل" غسان حاصباني في مقابلة مع قناة الحرة، الأحد، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بالاستقالة داعيا إلى تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف حاصباني بأنه "يمكن للحريري أن يستقيل وأن يشكل حكومة جديدة إذا ما اختير لذلك"، مشيرا إلى أن "الوقت بات متأخرا لطرح الحلول".

وقال حاصباني إن "الناس يطالبون بالكثير لأنهم يشعرون بالضغط الاجتماعي والمالي"، مشيرا إلى أن "المجتمع اللبناني لم يعد يتحمل التسويف".

هذا وخرجت مظاهرات، الخميس، تمتد ليومها الرابع، للمطالبة بالقضاء على الفساد عبر لبنان، وتحسين الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وفي مقابلة سابقة مع الحرة، حذر حاصباني من "سلاح حزب الله" الذي اعتبره من "أخطر التحديات التي تواجه لبنان في هذه المرحلة".

وطالب حاصباني "بتعزيز سيادة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية.

وقال "موقفنا واضح من سلاح حزب الله، ولا شرعية للسلاح خارج الجيش اللبناني، ومع أن يكون الجيش هو القوة الوحيدة لحماية لبنان من المخاطر عسكرية وأمنية".