غسيل أموال.. محكمة إسبانية توصي بمحاكمة رفعت الأسد

أوصى قاض إسباني بمحاكمة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد و13 آخرين بتهمة تشكيل تنظيم إجرامي وغسيل الأموال.



وقال القاضي خوسيه دي لا ماتا أن رفعت الأسد وآخرين، بينهم ثمانية أبناء، قاموا بغسيل الأموال التي تم إخراجها من سوريا في العديد من الدول الأوروبية منذ الثمانينات.



وتقول المحكمة أنهم قاموا بغسل حوالي 600 مليون يورو (664 مليون دولار) في إسبانيا عبر شراء العقارات.



وأمر القاضي عام 2017 بمصادرة أكثر من 500 عقار تابع للأسد وأقاربه.



وكان رفعت الأسد فر من سوريا عام 1984، ويعتقد أنه يعيش في فرنسا.



وقد طلب دي لا ماتو من النيابة العامة اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في القضية.

ورفعت الأسد قائد عسكري سابق يُعتقد على نطاق واسع أنه كان مسؤولا عن سحق انتفاضة للإسلاميين في عام 1982 ضد حافظ الأسد، والد بشار الأسد، الذي كان رئيسا لسوريا آنذاك مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص.

وتشتبه سلطات قضائية فرنسية في أن رفعت الأسد (81 عاما) امتلك على نحو غير قانوني عقارات في عدة دول، بأموال من سوريا، وهو ما نفاه مرارا.