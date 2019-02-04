برنامج تونسي يفجر أزمة بطلها محمد صلاح

أثار برنامج تلفزيوني تونسي موجة من الانتقادات بسبب "سخريته من لاعب ليفربول، المصري محمد صلاح".

ناشطون على تويتر وإعلاميون مصريون وغير مصريين استهجنوا ما قدمه البرنامج الترفيهي الذي يتضمن فقرة تقليد المشاهير.

يقول الممثل الذي يظهر بشعار مستعار مقلدا محمد صلاح على سؤال إنه لا يحلق شعره لأنه لا يريد للقمل الذي فيه أن يموت، "إذا حلقت شعري القمل هيموت، وأنا مش عايز أقتل القمل".

الإعلامي اللبناني طوني نصراني قال إنه ليس ضد السخرية لكنه يرفض السخرية من شخص محبوب من الجماهير مثل محمد صلاح.

واعتبر الإعلامي المصري عمرو أديب تقليد صلاح في البرنامج التونسي اقترب من "الإهانة":

وأصدرت الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع بيانا قالت فيه إنها تقدمت بشكوى لرئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس.

وقالت في الشكوى إن حلقة البرنامج "بها نوع من الاستهزاء ضد نجم مثل العالم العربي"، مشيرة إلى أنها "تركت آثارا سلبية في الشارع المصري".

وقالت في بيان آخر إن رئيس الهيئة النوري اللجمي "وعد بالتحقيق العاجل في الأمر واتخاذ القرار المناسب خاصة أنه سبق أن قامت الهيئة بلفت نظر القناة في أكثر من مناسبة لخروجها علي النص".

وعلى تويتر، وصف هذا المغرد ما حدث بـ"الإنحدار":

وهذا المغرد كتب أن هناك "مشكة عندما يتحول الضحك إلى أمور جدية":