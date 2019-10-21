غوارديولا: مانشستر سيتي غير جاهز للفوز بدوري أبطال أوروبا

قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا إن فريقه لن يفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم إلا إذا أصبح أكثر حسما للفرص أمام المرمى.

واستفاد سيتي من هدفي غابرييل غيسوس وديفيد سيلفا ليفوز بـ2-صفر على كريستال بالاس، السبت، ويقلص الفارق مع ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز إلى ست نقاط.

وكان هدف غيسوس أمام بالاس رقم 50 للمهاجم البرازيلي مع سيتي، لكن غوارديولا أشار إلى أن اللاعب البالغ 22 عاما أهدر أيضا العديد من الفرص.

وقال غوارديولا للصحفيين "لقد أهدرنا الكثير من الفرص. يجب أن نكون أكثر حسما. عندما يتحدث الناس عن محاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا فإننا غير جاهزين... لا يزال بوسعنا التطور".

ويملك سيتي أقوى خط هجوم في الدوري الممتاز برصيد 29 هدفا هذا الموسم، وبفارق سبعة أهداف عن ليفربول، ورغم هذه الانتقادات فإن غوارديولا يشعر بالرضا عن مهاجميه.

ودخل غيسوس التشكيلة الأساسية لسيتي أمام بالاس على حساب سيرجيو أغويرو مهاجم الأرجنتين الذي تعرض لحادث بسيط في سيارة خلال طريقه إلى التمرين الأربعاء الماضي.

وأضاف غوارديولا "التنافس مع سيرجيو ربما يكون أصعب شيء.. لكن غابرييل يتحلى بالصبر. في كل تمرين يقاتل بشراسة لكنه يستطيع التحسن".

وسيخوض سيتي مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، حيث يستضيف أتلانتا الإيطالي.