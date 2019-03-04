غوايدو: خطفي سيكون آخر أخطاء مادورو

حذر المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي يستعد للعودة الاثنين إلى كاراكاس بعد جولة مصغرة في أميركا الجنوبية، ليل الأحد من أنه إذا حاول نظام الرئيس نيكولاس مادورو المطعون في شرعيته خطفه "فإن هذا سيكون واحدا من الأخطاء الأخيرة" لهذا النظام.

وقال غوايدو الذي اعترفت به نحو 50 دولة رئيسا بالوكالة لفنزويلا، في كلمة وجهها إلى مؤيديه عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إن محاولة خطفي ستكون بلا أدنى شك واحدة من الأخطاء الأخيرة التي قد يرتكبها" نظام مادورو.

ودعا غوايدو إلى تظاهرات حاشدة الاثنين ضد مادورو، وكتب في رسالة الأحد عبر تويتر "أعلن عودتي إلى البلاد. أدعو الشعب الفنزويلي إلى التجمع في كل أنحاء البلاد غدا (الاثنين)".

وفي رسالته عبر تويتر، دعا غوايدو مناصريه إلى ترقب الرسائل من أجل معرفة أين ستُنظم تظاهرات الاثنين. وقال غوايدو "هيا يا فنزويلا".

ويريد غوايدو إطاحة مادورو وتأليف حكومة انتقالية لإجراء انتخابات مبكرة.