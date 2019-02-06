غوايدو يشكر أميركا

شكر الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان غوايدو الأربعاء "شعب وحكومة الولايات المتحدة" على دعم خيار الديمقراطية في فنزويلا.

وأكد في تغريدة علق فيها على خطاب حال الاتحاد الذي ألقاه الرئيس دونالد ترامب مساء الثلاثاء "أهمية النضال من أجل الديمقراطية في فنزويلا ووقف اغتصاب الحرية".

وكان غوايدو أكد على ثلاث نقاط أساسية في نضاله ضد نيكولاس مادورو في المرحلة المقبلة وهي " وقف الاغتصاب، وحكومة انتقالية، وانتخابات حرة".

وقال "إن السير منذ البداية واضح ومستمر". موجها رسالة للعالم بأن "الالتزام مع فنزويلا والعالم هو كلي" و"من دون ارتباك".