غوايدو يطالب بعقوبات جديدة على مادورو

طلب رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة للبلاد، من الاتحاد الأوروبي الأربعاء فرض "مزيد من العقوبات" على نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال غوايدو في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "نحن في دكتاتورية ويجب أن يُمارس ضغط"، منددا بنظام "فاسد تماما". وأضاف "نحتاج إلى مزيد من العقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي، إلى قرار شبيه بقرار الولايات المتحدة".

وعبر غوايدو البالغ من العمر 35 عاما عن قلقه من القمع الذي يمارسه نظام مادورو.

وأكد غوايدو "توقيف 700 شخص أثناء تظاهرات فقط" خلال الأسابيع الأخيرة.

وألمح إلى أنه معرض للخطر شخصيا وقال "نعيش جميعا مهددين بالسجن أو حتى بالقتل. لكن ذلك لا يمنعنا من تحمل مسؤولياتنا".

وتتظاهر المعارضة الفنزويلية الأربعاء لإقناع الجيش بالتخلي عن مادورو والاعتراف بغوايدو الذي يحظى بدعم دولي متزايد.

ودعا غوايدو الشعب للنزول إلى الشوارع من أجل الضغط على مادورو.

وأمهلت ست دول هي إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال وهولندا، مادورو السبت "ثمانية أيام" للدعوة إلى انتخابات تحت طائلة الاعتراف بخصمه رئيسا للبلاد.

وأبدى الرئيس الفنزويلي الأربعاء استعداده لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة والتفاوض مع المعارضة. ورفض في مقابلة مع وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية، إجراء انتخابات رئاسية جديدة.