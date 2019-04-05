غوتيريش يتوجه إلى طبرق وبنغازي

توجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة إلى شرق ليبيا للاجتماع مع القائد العسكري خليفة حفتر، الذي بدأت قواته الخميس هجوما لانتزاع السيطرة على العاصمة التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وقالت الأمم المتحدة على موقع تويتر إن الأمين العام للمنظمة الدولية "يغادر العاصمة الليبية طرابلس متوجها إلى طبرق وبنغازي".

وأكد غوتيريش في تغريدة "لا يزال عندي الهدف ذاته: تفادي المواجهة العسكرية. أؤكد مجددا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية بل حل سياسي فقط".

وأعلن حفتر الخميس انطلاق عملية عسكرية لدخول العاصمة، ما أثار ردود فعل دولية دعت إلى وقف التصعيد بين الفرقاء، وسط تأكيد حكومة الوفاق "رفضها للحل العسكري وتصميمها الدفاع عن العاصمة".

وجاء التصعيد العسكري بينما كان غوتيريش يقوم بزيارة للعاصمة الليبية عقد خلالها محادثات مع رئيس الوزراء فايز السراج.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا في الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، بناء على طلب بريطانيا لبحث التطورات في ليبيا، وذلك بعد دعوات دولية إلى ضبط النفس.