غوتيريش: النظام العالمي تسوده الفوضى

افتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحذير من تزايد الفوضى وسط تهديدات بانهيار النظام العالمي المستند إلى القوانين.

وقال في الجلسة الافتتاحية لأكبر تجمع للقادة في العالم إن الثقة في النظام العالمي الذي يستند إلى القوانين وبين الدول "عند حافة الانهيار، وإن التعاون الدولي أصبح أكثر صعوبة".

وأكد المسؤول الدولي أن "النظام العالمي اليوم يزداد فوضى، وعلاقات القوة أصبحت أقل وضوحا"، مضيفا أن "القيم العالمية تتعرض للاندثار، والمبادئ الديموقراطية محاصرة".

وأكد التزام المنظمة الدولية بالإصلاحات وقال "لا يمكننا أن نتقدم إلا عبر التعاون المشترك".

وتحدث عن معاناة اللاجئين والمهاجرين الذين "يواجهون الشعبوية والديماغوجية"، معتبرا أن ذلك يؤدي إلى خسارة على مستوى حقوق الإنسان.