غوتيريش يدعو لمراقبة تعهدات كوريا الشمالية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "إجراءات ملموسة" لمتابعة التعهد الذي قطعته كوريا الشمالية بإغلاق موقع للتجارب الصاروخية بحضور مراقبين دوليين.

ورحب غوتيريش بالإعلان المشترك الصادر عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن إثر قمتهما في بيونغ يانغ، وقال إن التعهدات الواردة فيه "تشمل تدابير عسكرية مهمة لبناء الثقة والتزام كوريا بتفكيك البنية التحتية لاختبار محركات الصواريخ بحضور خبراء من الدول ذات الصلة".

وأضاف في تصريحات الأربعاء أن "الوقت حان لاتخاذ إجراءات ملموسة".

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يذكر أنه عندما فككت كوريا الشمالية موقعا للتجارب النووية في أيار/مايو الماضي، اشتكى غوتيريش حينها من عدم دعوتها خبراء دوليين لمشاهدة عملية إغلاق الموقع.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد رحب بنتائج القمة، وأعرب عن استعداد واشنطن لاستئناف المفاوضات مع بيونغ يانغ "على الفور" بهدف استكمال نزع سلاح كوريا الشمالية النووي بحلول كانون الثاني/يناير 2021.

ودعا بومبيو نظيره الكوري الشمالي للالتقاء به في نيويورك الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يحضرا اجتماعا لزعماء العالم في مقر الأمم المتحدة.