غوتيريش يدعو لوقف فوري للعنف في اليمن

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة إلى وقف فوري للأعمال القتالية في اليمن، مناشدا أطراف النزاع انتهاز الفرصة الحالية لوقف القتال والانخراط في الجهود الديبلوماسية للمبعوث الخاص مارتن غريفيث دون شروط مسبقة إفساحا للمجال أمام العودة للعملية السياسية.

وردا على سؤال لـ "الحرة" عن الموقف الأميركي وكيفية ترجمته في مجلس الأمن، دعا غوتيريش الدول المعنية جميعا إلى المساهمة في إيجاد الظروف التي تدفع أطراف النزاع في اليمن إلى الانخراط بجدية في المسار السياسي، من خلال وقف الحرب وتحييد المدنيين والبنية التحتية المدنية ولا سيما في الحديدة، عن القتال.

وكرر غوتيريش التحذير من أن ضياع الفرصة الحالية ستؤدي إلى كارثة إنسانية في اليمن ومجاعة غير مسبوقة منذ عقود.

وقال إن أمام المجتمع الدولي "فرصة حقيقية لوقف العنف وتجنب الكارثة".

وكانت معارك عنيفة قد اندلعت بين المتمردين الحوثيين في اليمن والقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا عند الأطراف الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة.

وأغارت طائرات تابعة للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الجمعة على قاعدة جوية في العاصمة صنعاء.